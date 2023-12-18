Сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома двух пенсионеров (ФОТО)

В Каменске-Уральском патруль Росгвардии спас из горящего дома пожилую семейную пару.

Экипаж в составе прапорщика полиции Романа Сажаева, сержанта полиции Ивана Морозова и младшего сержанта полиции Арсения Безукладникова патрулировали улицу Красноармейскую, когда увидели, что горит кровля частного жилого дома.

Сообщив о ЧП оператору ЕДДС, росгвардейцы постучали в двери и окна, но им никто не ответил. Тогда они решили взломать входную дверь, чтобы убедиться, что в доме никого нет.

«После вскрытия двери мужчины проникли в помещение, где уже было сильное задымление, и обнаружили хозяев, семейную пару 1952 и 1954 годов рождения, которых эвакуировали на безопасное расстояние. Когда граждан вывели на улицу, крыша дома была полностью охвачена пламенем. Прибывшие сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара. Врачи осмотрели спасенных жильцов, госпитализация им не потребовалась», – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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