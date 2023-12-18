Пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга вырос за год на 7 миллионов человек

В Екатеринбурге пассажиропоток в общественном транспорте за год вырос более чем на 7 миллионов человек. Как сообщил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции, объемы перевозок увеличились на 3% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что к концу текущего 2023-го количество перевезенных горожан превысит 261 миллион человек.

Примечательно, что увеличился и поток пассажиров в метрополитене. К концу 2023 года екатеринбургская подземка перевезет почти 44 миллиона пассажиров – эти цифры близки к доковидному уровню. Интервал движения метропоездов в пиковое время составил 4,5 минуты, в остальные часы – до 7,5 минуты.

Орлов заявил, что улучшить транспортную ситуацию в Екатеринбурге поможет формирование единого транспортного каркаса: метрополитен плюс все виды наземного транспорта, включая городскую электричку. По словам мэра, в 2023 году в Екатеринбурге было принято «историческое решение» по введению единого тарифа проезда в пригородных поездах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube