Алексей Орлов: «У меня нет губернаторских амбиций»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что его устраивает нынешняя должность, и он счастлив работать с губернатором Евгением Куйвашевым. Вопрос об амбициях мэра прозвучал на ежегодной пресс-конференции Орлова.

«В Екатеринбурге проживает 1,6 миллиона человек. В большинстве субъектов РФ нет такого количества населения, так что руководить таким городом – это большое счастье и управленческая удача. Меня абсолютно устраивает моя карьера. Действительно, сейчас я прохожу обучение в школе губернаторов. Но это серьезное повышение квалификации, а кроме того, возможность выстроить горизонтальные связи с руководителями высокого уровня от Калининграда до Владивостока», – пояснил градоначальник.

В сентябре 2023 года Алексей Орлов начал обучение по программе развития управленческого резерва РАНХиГС. Этот курс неформально называют «школой губернаторов». По данным СМИ, в нынешний поток президентской программы подготовки кадров вошли как региональные, так и федеральные чиновники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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