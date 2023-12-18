В Екатеринбурге сменился куратор общественного транспорта

Курировать сферу общественного транспорта в Екатеринбурге теперь будет вице-мэр Рустам Галямов, основное направление работы которого – капитальное строительство.
«Это не ущемление чьих-то прав или полномочий, это просто перераспределение нагрузки», – заявил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.
Ранее за транспорт отвечал вице-мэр Алексей Бубнов.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова
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