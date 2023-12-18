На Урале объявили победителей конкурса социальных проектов жителей

В Свердловской области подвели итоги конкурса социальных инициатив жителей Нижнего Тагила и Качканара. В 2024 году на гранты компании «Евраз» в обоих городах будут реализованы 20 проектов – на общую сумму 8 миллионов рублей.

В этом году на конкурс поступило 94 заявки. Отбор лучших инициатив проходил в несколько этапов. Финалистов определили члены экспертного совета с учетом результатов общественного голосования на сайте конкурса, в котором приняло участие более 50 тысяч человек.

Больше всего голосов (1801 лайков) набрал проект создания лаборатории робототехники и программирования «Инженеры будущего» в горно-металлургической средней школе в Нижнем Тагиле. Также высокую оценку (1376 лайков) получил проект «Лыжи и я» от детского сада «Улыбка» в Качканаре. Победителями стали и другие инициативы, набравшие большое количество баллов. Размер максимального гранта в Нижнем Тагиле составил 700 тысяч рублей, в Качканаре – 500 тысяч рублей.

«Сегодняшние победители – неравнодушные и инициативные люди, которые инвестировали свои знания и опыт в развитие Нижнего Тагила и Качканара, а экспертный совет резюмировал: именно эти проекты важны для городов. На протяжении всего года члены совета будут отслеживать, как победители реализуют свои идеи, поэтому на них лежит и большая ответственность», – отметила директор благотворительного фонда «Евраз Урал» Елена Раудштейн.

Так, на гранты компании в Нижнем Тагиле реализуют несколько проектов: оснащение астроцентра во Дворце детского и юношеского творчества в Пригородном районе, высадка Зеленого проспекта в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив, детский фестиваль «Играй, гармошка!» во Дворце национальных культур, проект «Особенный фотограф» на станции юных натуралистов.

В Качканаре победители конкурса обустроят безопасный двор и скейт-площадку, в библиотеке им. Селянина появится проект профориентации для школьников.

Грантовый конкурс «Евраз: город друзей – город идей!» проводится на Урале 16 лет. За это время реализовано более 270 проектов в области культуры и искусства, образования, благоустройства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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