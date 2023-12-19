На уральской трассе погибла нетрезвая женщина, которую водитель высадил из автобуса за дебош

В ГИБДД Свердловской области установили обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось в ночь с 17 на 18 декабря на 16-м км автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово, то есть фактически на территории города Дегтярск, на объездной дороге.
Как сообщили в УГИБДД, сначала о происшествии было известно только, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал 39-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. С помощью записей видеокамер инспекторы установили ход событий.
Погибшая жила в Екатеринбурге, а вечером 17 декабря поехала на автобусе к своей матери в Дегтярск. «Со слов водителя автобуса, во время поездки женщина употребляла спиртные напитки, вступала в скандал с пассажирами, неоднократно просила остановить автобус, а также пыталась справить нужду прямо в транспортном средстве. В ходе конфликтной ситуации водитель высадил гражданку из общественного транспорта в 23:10 на автодороге Курганово – Дегтярск – Ревда», – сообщили в ГИБДД.
Вскоре по трассе проехала колонна грузовых автомашин МАН и ИВЕКО. Водители женщину на дороге не заметили. Сначала они отрицали свою причастность к наезду, но потом признались.
Органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение.
Дегтярск, Елена Владимирова
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