В почтовых отделениях начались предновогодние очереди, передает «Новый День». Особенно людно после 17:00, но и в рабочее время желающих отправить и получить посылки и письма очень много. Ожидание в очереди занимает по часу-полтора.
Отметим, что похожая ситуация складывается не только в отделениях «Почты России», но и в коммерческих службах доставки, нагрузка на пункты получения и отправления посылок возросла.
Ранее «Почта России» показала, как везут посылки в Приполярье.
Доставка почты в Приполярье
Екатеринбург, Елена Сычева
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