В почтовых отделениях начались предновогодние очереди, передает «Новый День». Особенно людно после 17:00, но и в рабочее время желающих отправить и получить посылки и письма очень много. Ожидание в очереди занимает по часу-полтора.

Отметим, что похожая ситуация складывается не только в отделениях «Почты России», но и в коммерческих службах доставки, нагрузка на пункты получения и отправления посылок возросла.

Ранее «Почта России» показала, как везут посылки в Приполярье.

Доставка почты в Приполярье

Екатеринбург, Елена Сычева

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