Сегодня – самый короткий день в году. По сведениям синоптиков, 21 декабря около 12 часов ночи наступает астрономическая зима. В этот день начинается зимнее солнцестояние. Солнце в это время меньше всего находится над линией горизонта. Ночь с 21 на 22 декабря – самая длинная в году, 21 и 22 декабря – самые короткие дни. После сегодняшнего дня точка восхода будет становиться выше, так что уже к Новому году день станет немного длиннее. Завтра по народному календарю празднуется Анна Зимняя. По народным приметам, на Анну большой иней на деревьях – к урожаю. На эти дни, включая первую декаду следующего года, в городе приходится самый большой объем потребления электроэнергии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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