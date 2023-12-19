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Вторник, 19 декабря 2023, 12:47 мск

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2024 год будет еще теплее

Синоптики дали прогноз на 2024 год, который, вероятно, будет еще более жарким, чем нынешний. Как рассказали в Гидрометцентре России, предварительно 2023-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. «Данные на конец октября показывают, что температура в этом году была примерно на 1,4 °C выше базового доиндустриального уровня 1850-1900 годов», – рассказали в метеобюро.

Самыми жаркими месяцами стали июнь, июль, август, сентябрь и октябрь. Причем июль побил все абсолютные рекорды – с большим отрывом. Это был самый жаркий месяц вообще за всю историю наблюдений.

В следующем году диктовать ситуацию будет Эль-Ниньо (так называют колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана). «Явление возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, оно, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика», – прокомментировали в Гидрометцентре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2023, РИА «Новый День»

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