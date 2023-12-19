В Свердловском отделении «Мегафона» сменился директор

Новым руководителем Свердловского отделения «Мегафона» стал Алексей Женихов, который ранее возглавлял филиал компании в Кировской области.

Приоритетными направлениями в работе нового топ-менеджера станут укрепление технологического лидерства компании в регионе, реализация цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков, повышение эффективности дистрибуции.

Новый руководитель также сосредоточится на строительстве сети LTE в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, что позволит нарастить скорость и качество представляемых услуг для жителей.

«Свердловская область – крупнейший регион Урала, который входит в зону нашего повышенного внимания с точки зрения развития бизнеса. Здесь сосредоточены масштабные промышленные предприятия и живут одни из самых активных пользователей цифровых услуг. Перед Алексеем стоит амбициозная задача вывести Свердловское отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты компании, а также повысить эффективность розничной сети. Уверен, что большой опыт в реализации сложных проектов, включая запуск базовых станций в рамках соглашений с региональным правительством, помогут достичь всех поставленных целей и написать еще не одну историю успеха», – отметил директор по региональному развитию «Мегафона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

«Высоко оцениваю потенциал Свердловской области и наши возможности в предложении новых цифровых продуктов и услуг для корпоративных заказчиков. На массовом рынке мы будем сохранять в своих предложениях лучший баланс цены и качества, соответствуя динамике спроса на базовые услуги и новые сервисы», – прокомментировал сам Алексей Женихов.

Инна Джур, ранее занимавшая должность директора «Мегафона» в Свердловской области, стала директором по региональному развитию в Поволжье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube