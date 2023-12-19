На Урале презентовали книгу редких сказок народов России (ВИДЕО)

«Т Плюс» выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов России, проживающих на территории присутствия компании. В Екатеринбурге презентация прошла в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. «Теплые сказки» – это сборник 17 редких сказаний коренных народов России, русских, татар, башкир, марийцев, мордвы, ненцев, удмуртов, коми и других. В книге все сказки приведены и на языке оригинала, и на русском, причем каждую можно послушать, отсканировав QR-код. В аудиоверсии дикторами выступили не профессиональные актеры, а носители языка.

Книга редких сказок народов России

«Уникальность этой книги в том, что многие из этих сказок никогда ранее не публиковались или не переводились на русский язык», – рассказала руководитель пресс-службы свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Чтобы найти редкие сказки народов России, «Т Плюс» организовало экспедиции. Исследователи в 16 регионах России находили фольклористов, историков, библиотекарей и местных жителей, которые знают народные сказки и хранят их.

Перед гостями выступили народные коллективы, а после все желающие смогли принять участие в мастер-классах по народному творчеству.

«Спасибо энергокомпании «Т Плюс» за реализацию такого проекта. Это важное дело, способствующее сохранению и приобщению к традициям, постижению молодыми людьми основ своих национальных культур», – сказала заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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