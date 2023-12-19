Осужденный за организацию убийства соратник Ройзмана* просит смягчить ему наказание

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки Ольги Ледовской, подал ходатайство о смягчении неотбытой части наказания.

На официальном портале Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила сообщается, что в удовлетворении ходатайства Киневу отказали, но он подал апелляционную жалобу, которую должен рассмотреть Свердловский областной суд.

Напомним, в 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан физическим лицом-иноагентом) с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен она была готова передать муниципалитету свою 3-комнатную квартиру. Глава города перенаправил пенсионерку к Киневу, который лишил старушку недвижимости, а после организовал ее убийство, поскольку Ледовская стала жаловаться на него в различные инстанции, в том числе ходила на прием к мэру. Глава города дважды допрашивался на суде в качестве свидетеля, прокуратура сочла, что он мог предотвратить убийство старушки, но отчасти потворствовал деятельности Кинева.

В итоге в 2016 году Олег Кинев был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его помощники Худоногов и Гусев – к 15 и 10 годам «строгача».

* Евгений Ройзман признан физическим лицом-иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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