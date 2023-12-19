В новогодние каникулы будут ходить дополнительные поезда из Екатеринбурга, Перми и Тюмени

Свердловская железная дорога увеличит количество поездов на популярных направлениях в новогодние праздники. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года.

Дополнительные поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам: Екатеринбург – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Казань, Пермь – Москва, Тюмень – Москва, Екатеринбург – Нижневартовск. Уточнить их расписание можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.

В компании уточнили, что в поездах дальнего следования есть места для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных и багажное купе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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