Коммунальщики Екатеринбурга готовятся к оттепели

В Екатеринбурге коммунальные службы начали готовиться к оттепели, которая ожидается уже завтра. Таяние скопившегося на дорогах и во дворах снега может привести к образованию наледи.

«Ожидается, что оттепель начнется в Свердловской области в среду поздно вечером и продлится до пятницы включительно (по востоку и северо-востоку – до субботы). При этом максимальная температура воздуха в регионе может достигать +2…+4 градуса. В Екатеринбурге пик потепления ориентировочно придется на раннее утро пятницы», – сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня днем на улицах города 440 рабочих и 197 единиц спецтехники вывозят снег. В уборке также задействованы 22 комбинированные дорожные машины, 40 тракторов, 7 снегопогрузчиков, 17 грейдеров, 20 фронтальных погрузчиков, 73 самосвала и другие спецмашины.

Минувшей ночью на полигоны было отправлено более 6,5 тысячи тонн снега. Город убирали 102 рабочих и 253 спецмашины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube