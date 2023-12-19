Предприятия ЕВРАЗа на Урале стали лучшими благотворителями Свердловской области

В рамках Дня милосердия в Свердловской области назвали лучших благотворителей среди промышленных предприятий. ЕВРАЗ НТМК стал лауреатом среди предприятий черной металлургии, ЕВРАЗ КГОК – среди предприятий горнорудной промышленности. Дипломом в номинации «Лучший благотворитель 2023 года» награжден вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Как рассказали в пресс-службе холдинга, в 2023 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность ЕВРАЗ на Урале направил более 2,2 млрд рублей. Средства пошли на благоустройство территорий свердловских городов, помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кроме того, в этом году впервые ЕВРАЗ поддержал театральный фестиваль «Золотая маска», в рамках которого спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга прошли в Нижнем Тагиле.

«Мы занимаемся помощью и развитием программ для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с диагнозом «ДЦП». Мы провели турниры по футболу «Стальная воля» для людей с ОВЗ в Нижнем Тагиле и Качканаре. При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре завершается строительство ледового дворца, который строится в рамках трехстороннего соглашения. Планируется, что в феврале он в присутствии губернатора будет введен в работу», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Помимо этого, в рамках соглашений между правительством области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила отчисления компании до 2026 года будут направлены на капитальные ремонты и оснащение медоборудованием нескольких городских больниц и в том числе исторического здания поликлиники Демидовской ЦГБ. Будут построены крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе.

Более 15 лет компания реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В 2023 году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов на Урале 8 млн рублей.

ЕВРАЗ много лет шефствует над школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает оснащать образовательные учреждения современными учебными материалами, выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий. В этом году ЕВРАЗ совместно с УрФУ открыли в Нижнетагильском технологическом институте «Инженерный бакалавриат». Второй год компания проводит набор старшеклассников в ИТ-Академию ЕВРАЗа и проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

ЕВРАЗ продолжает оказывать благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения на Урале. В 2023 году оборудованы арт-палаты в инфекционной больнице, новое оборудование приобретено для стационара детской больницы Нижнего Тагила, также обновлены оборудование и специальная мебель детской больницы в Качканаре.

На предприятиях компания реализует масштабные социальные программы для своих работников, оказывает помощь ветеранам и молодежи. На комбинатах действуют порядка 20 социальных программ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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