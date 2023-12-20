Ребенок попал под машину, возвращаясь с тренировки по шахматам (ФОТО)

В Екатеринбурге 11-летнего школьника сбила машина, он госпитализирован.

Как сообщили в УГИБДД, авария произошла 19 декабря в 19:55 на улице Данилы Зверева напротив дома № 5. Водитель «Шкоды Фабиа» сбил мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ребенок доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь. Его мать рассказала, что мальчик шел с секции по шахматам, почему он перебежал дорогу в неустановленном месте, женщина пояснить не смогла.

За рулем автомобиля находился 41-летний житель Екатеринбурга с водительским стажем 22 года. На месте ДТП водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат – трезв. Мужчина пояснил, что ребенок неожиданно выбежал из-за потока автомашин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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