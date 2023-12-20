В Кольцово снова пробки на въезде – виновата грязь

В аэропорт Кольцово сегодня с раннего утра снова не могут быстро заехать автомобилисты. Проблема в нечитаемых номерах. Как рассказали «Новому Дню» пассажиры, едущие в аэропорт, из-за оттепели на дорогах стало грязно. «Проехать по Кольцовскому тракту и не запачкать номера – нереально. Все будет в грязи, номера не считываются, следовательно, шлагбаум не открывается», – рассказал агентству екатеринбуржец Иван.

Систему въезда на парковку к аэровокзалу заменили минувшей осенью. Прежде она не считывала номера, автомобилисты нажимали на кнопку, получали талон – и шлагбаум открывался. Теперь талон выдается автоматически после того, как камера распознает госномер машины. Это сделано из соображений безопасности.

Как рассказали автомобилисты, на въезде к аэропорту разместили специальные щетки, чтобы автомобилистам было проще чистить номера, но не все пользуются этой возможностью. «Сегодня видел, как на парковку аэропорта пытался проехать автомобиль, у которого номера были специально заляпаны снежками. Не знаю, какими соображениями он руководствовался, но он попробовал заехать через все четыре терминала, естественно, ничего не вышло, но все ждали, пока он проедет», – уточнил другой житель города Петр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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