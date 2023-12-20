На Серовском тракте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

На 147 км автодороги Екатеринбург – Серов пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

По данным ГИБДД, 19 декабря около 15 часов автобус № 818 отправился из Екатеринбурга в Североуральск. Через 2 часа 56-летний водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части.

В момент ДТП в салоне находился 31 пассажир, никто не пострадал. Все люди были отправлены на попутном автобусе.

По предварительным данным, стаж вождения водителя автобуса в категории «Д» составляет 38 лет. На данный момент госавтоинспекторы проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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