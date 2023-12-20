Ночью на Юго-Западе горел балкон многоэтажки (ФОТО)

В ночь с 19 на 20 декабря на улице Серафимы Дерябиной вспыхнул пожар на балконе четвертого этажа многоквартирного дома.

По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 00:33. Через 14 минут прибыли спасатели, и спустя 9 минут горение было ликвидировано.

На площади в два квадратных метра огонь повредил домашнее имущество на балконе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 22 человек, в том числе двое детей.

На месте происшествия работали 12 спасателей и 4 единицы спецтехники. В 01:17 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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