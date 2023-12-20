В новогодние каникулы ГИБДД не будет принимать граждан 6 дней (ГРАФИК)

Управление ГИБДД по Свердловской области опубликовало график работы в новогодние каникулы.

Как сообщили в пресс-службе управления, принимать граждан по вопросам замены и выдачи водительских прав, проведения экзаменов, регистрации транспортных средств инспекторы будут 3, 4 и 5 января.

30, 31 декабря и 1, 2, 6, 7 января 2024 года приема не будет.

Госавтоинспекция напоминает, что записаться на прием можно через единый портал «Госуслуги».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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