Проект «Нового Дня» стал лауреатом известного конкурса

Проект екатеринбургской редакции «Нового Дня», посвященный 300-летию уральской столицы, стал лауреатом конкурса «Любимый город», который проводит администрация Екатеринбурга. В течение 300 дней подряд журналисты агентства находили и готовили к публикации редкие, малоизвестные, курьезные и просто любопытные факты о Екатеринбурге.

Знали ли вы, что когда-то на месте Екатеринбурга было море? А что в космосе летает одноименный астероид? Что основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, чьи бронзовые изваяния стоят рука об руку, на самом деле терпеть не могли друг друга? Где жил «царский» крокодил Коля и в чем секрет знаменитой слойки «Свердловская»? Все ответы найдете здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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