Мэрия Североуральска выплатит 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки на ребенка

Суд обязал администрацию Североуральска выплатить моральную компенсацию 9-летней девочке, которую укусила собака на улице.

Инцидент произошел 28 сентября 2023 года. Девочка возвращалась с занятий в бассейне и, проходя по тропинке рядом с нежилым зданием на улице Чкалова, наткнулась на стаю бродячих собак. Школьница вела себя спокойно и не провоцировала животных. Но одна из собак укусила ее за левую ногу. Девочка испытала боль и сильный испуг.

В интересах пострадавшего ребенка прокуратура подала в суд на администрацию города. Проверка показала, что хоть муниципалитет и заключил контракт на отлов безнадзорных собак с ООО «Стройтрест», действенных мер не было принято. Поэтому безопасность горожан не обеспечена.

Суд постановил взыскать с администрации Североуральска компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры города.

Фото из архива

Североуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube