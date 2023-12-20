Что делать, если загорелась елка – советы

В канун новогодних праздников спасатели выступили с советами о том, что делать, если дома загорелась елка. В первую очередь, говорят в МЧС, сразу после обнаружения возгорания надо вызвать пожарно-спасательную службу и вывести людей из помещения. Кроме того, необходимо обесточить электрическую гирлянду и, если есть возможность, приступить к тушению елки. Для этого необходимо повалить ее на пол, залить водой, накрыть плотной тканью либо применить огнетушитель, если таковой имеется в доме.

Сложнее ситуация обстоит с тушением искусственной елки. Как замечают спасатели, горящее дерево из синтетики ни в коем случае нельзя поливать водой, так как это приведет к вскипанию расплавленной массы, разбрызгиванию горящих капель и как следствие – к увеличению площади пожара. Горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с возгоранием не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, нужно немедленно покинуть помещение.

Стоит также отметить, что в целях противопожарной безопасности спасатели запрещают украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитными составами. Не рекомендуется также использовать легкогорючие материалы для новогодних костюмов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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