Екатеринбуржцы задолжали почти 33 млн рублей по штрафам

Жители Екатеринбурга задолжали бюджету 32,8 млн рублей – это долги по административным штрафам. Поэтому сейчас в городе проводится операция «Должник».

С сегодняшнего дня и до конца недели сотрудники полиции будут искать тех, кто просрочил оплату штрафов. Всего это 61 757 человек. «Вовремя не оплатившим административные штрафы грозит наказание в двукратном размере от штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов», – напомнили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube