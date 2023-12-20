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Среда, 20 декабря 2023, 11:29 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы задолжали почти 33 млн рублей по штрафам

Жители Екатеринбурга задолжали бюджету 32,8 млн рублей – это долги по административным штрафам. Поэтому сейчас в городе проводится операция «Должник».

С сегодняшнего дня и до конца недели сотрудники полиции будут искать тех, кто просрочил оплату штрафов. Всего это 61 757 человек. «Вовремя не оплатившим административные штрафы грозит наказание в двукратном размере от штрафа, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов», – напомнили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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