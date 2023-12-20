Спасатели выпустили предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области

21 декабря в Свердловской области местами ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с. Спасатели рекомендуют закрывать окна и двери и не применять открытый огонь. «Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистам рекомендуют в сложных погодных условиях не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Парковать машину под деревом или рядом с рекламными щитами не стоит. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube