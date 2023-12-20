Козицын, Алтушкин и Симановский стали лучшими благотворителями года

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский были признаны лучшими благотворителями 2023 года. Их вклад был отмечен на церемонии награждения уральских меценатов в рамках традиционных «Дней милосердия».

«Благодарим Вас за большой вклад в укрепление традиций милосердия и великодушия, созидательного и честного труда, сострадания и заботы о ближних» – отмечено в наградных дипломах, подписанных губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Фонд святой Екатерины объединил крупнейшие компании региона в работе по созданию и реализации социально значимых долгосрочных программ в области культуры, образования, здравоохранения, духовного просвещения, патриотического воспитания, сохранения культурно-исторического наследия Урала и России.

В 2023 году Фонд святой Екатерины стал генеральным партнером празднования 300-летия Екатеринбурга. Одним из подарков городу стал пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube