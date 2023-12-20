В Екатеринбурге продлят работу метрополитена в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Екатеринбурга в новогодние праздники – с 31 декабря по 8 января – будет ходить по графику выходного дня. Метрополитен в новогоднюю ночь будет работать до часу ночи, чтобы горожане, встретившие праздничный бой курантов в ледовом городке на площади 1905 года, смогли разъехаться по домам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в дни зимних каникул в ледовом городке будут дежурить сотрудники полиции и пожарные расчеты. В центре Екатеринбурга на время праздничных мероприятий установят мобильные туалетные кабины. Службы благоустройства переведут на усиленный режим работы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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