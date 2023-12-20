Уральские врачи прооперировали новорожденную девочку с редкой патологией почки

Хирурги Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно сделали операцию девочке, которая родилась всего неделю назад. У малышки был диагностирован редкий порок развития почки.

«Мультикистозная дисплазия почек – аномалия, при которой почечная ткань полностью замещена кистозными полостями, встречается у одного на тысячу новорождённых. У нашей пациентки почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров. Это провоцировало смещение внутренних органов и затрудняло кормление ребёнка», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 ОДКБ, заслуженный врач РФ Владислав Чудаков. Вмешательство провели через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. Сложность заключалась в том, что вес крохи составлял всего 3,5 килограмма, а диапазон любого движения хирурга был ограничен двумя миллиметрами. Операция длилась три часа и завершилась благополучно.

«Ещё во время скрининга меня предупредили, что, скорее всего, ребёнку потребуется хирургическая коррекция. Так и случилось. Сейчас я смотрю на свою дочку, и такое чувство, что её как будто и не оперировали – проколы практически не заметны. Я благодарна Владиславу Борисовичу Чудакову и Дарье Дмитриевне Суенковой, что моя девочка попала в их заботливые руки», – поделилась мама ребенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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