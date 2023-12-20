В Екатеринбурге прошла премьера новой новогодней комедии

В Екатеринбурге прошла премьера новой комедии «Новогодний ол инклюзив». Картину представил продюсер и актер Александр Златопольский и съемочная группа фильма.

«Это яркая, добрая, семейная комедия для зрителей всех возрастов. В ней вы увидите и семейные перипетии, и отношения отцов и детей, и, конечно же, главную движущую силу – любовь! Мы задумали фильм еще три года назад. И я считаю, нам очень повезло, ведь мы собрали практически весь дрим-каст. То есть в фильме снялись именно те актеры, которых мы считали идеальными для той или иной роли», – рассказал Златопольский.

Сюжет завязывается вокруг нелепого совпадения, которое происходит под Новый год. У двух семей, чьи главы недолюбливают друг друга, случайно оказывается забронирован один и тот же коттедж для праздника в районе, где полиция ищет беглых преступников, так что враждующие вынуждены отмечать Новый год под одной крышей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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