Строительство новой школы на Уктусе планируют закончить в сентябре следующего года (ФОТО)

Строительство новой школы на улице Рощинской в Екатеринбурге завершится в сентябре 2024 года. Учебное здание площадью 31 тыс. кв. м, рассчитанное на 1500 учеников, будет состоять из блока для начальных классов, старших классов и общешкольного блока, который будет включать в себя актовый зал, столовую, 6 спортивных залов и библиотечно-информационный отдел. Столовая будет рассчитана на 760 посадочных мест, актовый зал – на 510 зрителей.

Как рассказал сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на данный момент, теплый контур залит в блоке для старших классов, в учебной части начальной школы планируют сделать это в январе следующего года. Также в январе начнётся чистовая отделка в старшей школе, в начальной школе – черновая отделка, заливка стяжек полов, монтаж коммуникаций.

«Школа на Рощинской – это важнейший социальный объект для микрорайона Уктус. Здесь ведётся активное жилищное строительство, здесь мы делаем долгожданную дорогу. Буквально в июне мы заложили первый камень. И сейчас в декабре готовность учебного здания – 46%. Школа инновационная, с очень большим панорамным остеклением, находится в очень живописном месте: благоустроена набережная. Таких «видовых» школ в городе ещё не было – детям будет комфортно в ней заниматься», – прокомментировал мэр города. На строительство учебного здания потратят около 3 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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