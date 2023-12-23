Из Академического теперь можно уехать на трамвае

В Екатеринбурге произошло исторические событие – из Академического запустили трамвай. Первые пассажиры проехали на нем рано утром в субботу.

«Мы, как и все жители Академического района, с радостью встречаем пуск пассажирского движения по новой трамвайной линии. Еще в 2006 году, на начальном этапе проекта «Академический», мы заложили в концепцию развития транспортной инфраструктуры идею развития городского наземного электрического транспорта. После успешного пуска троллейбусного движения в районе настала очередь трамвая.

Досрочный пуск трамвайного движения состоялся благодаря профессиональной организации работ и контролю со стороны Администрации города Екатеринбурга. Реализация такого значимого проекта за два года – это большое достижение. Развитие дорожно-транспортной сети Академического района на этом не останавливается. В настоящее время ведется разработка проектной документации по развязке Амундсена – ЕКАД, и по развязке Объездная-Амундсена. Реализация этих проектов существенно улучшит транспортную доступность нашего района, содействуя его общему развитию», – сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Напомним, по выходным трамвай в Академический будет отправляться со Вторчермета в 06:21, в обратном направлении – в 06:22. По будням в 06:09.

Екатеринбург, Елена Сычева

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