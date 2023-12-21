Бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат (ФОТО)

В Камышлове военные следователи вместе с сотрудниками полиции провели рейд, в ходе которого вручили повестки в военкомат мужчинам, которые недавно получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет.

Как сообщили «Новому Дню» в ВСО СК России по Еланскому гарнизону, сотрудники ведомства посетили полигон для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов ООО «КамОЭкС». Трем проживающим там мужчинам вручены повестки о явке в миграционную службу МО МВД России «Камышловский» для оформления необходимых документов.

«Также было установлено, что обнаруженные на территории ООО «Кам ОЭкС» лица на воинском учете в военном комиссариате г. Камышлова Камышловского и Пышминского районов Свердловской области не состоят, в связи с чем им также вручены повестки», – сообщили в ВСО СКР по Елани.

Камышлов, Елена Владимирова

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