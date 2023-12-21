Два жилых дома и школа остались без воды

Сегодня ночью на Уралмаше прорвало трубу с холодной водой. Диаметр поврежденного водовода – 500 мм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла ночью, местные жители предполагают, что причина – в резком перепаде температуры воздуха. На некоторое время улицу Кировоградскую затопило, но потом вся вода ушла в ливневки.

В пресс-службе Водоканала сообщили, что сейчас воды нет в двух многоэтажных жилых домах – по улице Кировоградской № 11 и № 13, а также в школе № 68. Потребителям подвозят питьевую воду в цистерне.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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