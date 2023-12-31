В Новый год и на Рождество фонари на улицах будут гореть всю ночь

«Горсвет» Екатеринбурга переходит на особый график работы. В связи с праздниками на Новый год и Рождество фонари на улицах будут работать без перерыва всю ночь, то есть 15 часов подряд. 31 декабря освещение города включится 31 декабря в 17:00 и отключится 1 января в 09:00. Также уличные фонари будут работать 6 и 7 января.

Также всю новогоднюю ночь будет осуществляться праздничное освещение в главном ледовом городке Екатеринбурга на площади 1905 года.

Напомним, что в осенне-зимний период постепенно увеличивается интервал между включением и выключением уличного освещения. Наибольшее количество часов света за месяц приходится на декабрь-январь. На данный момент включение уличного освещения происходит в 16:55, а отключение – в 8:40.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube