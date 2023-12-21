«Не трогай! Это на Новый год» – в магазинах начался праздничный ажиотаж

В магазинах Екатеринбурга, торгующих продуктами питания и алкоголем, начался праздничный ажиотаж, несмотря на то, что главного праздника года остается еще десять дней, уральцы уже начали запасаться едой для праздничного стола. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», повышенным спросом пользуются товары с длительным сроком хранения: консервы, входящие в состав традиционных салатов и закусок (зеленый горошек, кукуруза, шпроты, тунец), майонез, конфеты, сырокопченая колбаса и т.д.

Повышенным спросом пользуется и алкоголь, но его запасливые уральцы начали скупать еще в начале месяца.

Повышенную запасливость уральцы объясняют просто: опасение роста цен перед праздниками и нежелание все новогодние заботы сваливать на последние дни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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