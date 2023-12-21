На пожаре в коллективном саду погибла пожилая женщина. Ее сын спасся (ФОТО)

Сегодня ночью в одном из коллективных садов Сысерти загорелся двухэтажный садовый дом. Погибла 74-летняя женщина, ее сыну удалось спастись.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, когда начался пожар, 48-летний мужчина находился на втором этаже, а его мать – на первом. Мужчина смог покинуть дом, но вернуться за матерью ему не удалось.

«В рамках процессуальной проверки проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливаются и опрашиваются очевидцы трагического инцидента, выполняются иные проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «Точный очаг произошедшего возгорания в настоящее время устанавливается, но не исключено, что причиной инцидента стала неисправность электропроводки. Пострадавшему мужчине, получившему ожоги на 10% поверхности тела, оказывается необходимая медицинская помощь».

Сысерть, Елена Владимирова

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