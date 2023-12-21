«Алатырь» нашел нового владельца

Торговый центр «Алатырь», который не могли продать долгое время, наконец-то куплен. Новым собственником станет компания «Пик XV» Алексея Фалько. Он же является владельцем «СКМ-Девелопмент», которое строит жилье на ВИЗе.

Напомним, «Алатырь» построила компания «Амбер» Сергея Трофимова (ТЭН) в Екатеринбурге в 2009 году на кредит «Райффайзенбанка», спустя 4 года владельцы перекредитовались в «Газпромбанке», но с 2020-го перестали вносить платежи. Тогда компания была продана московскому инвестору, после – началась процедура ее банкротства, а торговый центр в конце концов выставили на торги в ноябре 2022 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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