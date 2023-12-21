Мужчина пытался отсудить у бывшей 600 тысяч, потраченные на отпуск и подарки

Свердловский областной суд поставил точку в споре между жителями Екатеринбурга Семеном и Кристиной. Пара какое-то время состояла в близких отношениях, мужчина потратил на возлюбленную много денег, а после расставания решил их вернуть.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчина оплатил сожительнице косметологическую операцию, отдых ее ребенка в лагере. На эти цели он перевел Кристине 616 тысяч рублей. Позже Кристина вернула ему 100 тысяч. Через месяц она разорвала отношения.

Семен потребовал от бывшей вернуть деньги, а получив отказ, обратился в Ленинский районный суд с иском о взыскании с Кристины суммы займа и неосновательного обогащения в размере 516 тысяч рублей. По словам истца, 250 тысяч рублей из суммы иска он дал женщине в долг, хотя официально это оформлено не было.

Ответчица пояснила, что деньги бывший сожитель переводил добровольно и без каких-либо обязательств. Средства тратились на совместное хозяйство, досуг, общие нужды.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на добровольность трат истца в период личных отношений с ответчиком и на отсутствие письменного договора займа. Свердловский областной суд, куда Семен обратился с апелляционной жалобой, оставил решение суда первой инстанции в силе.

Как сообщал «Новый Регион», подобный случай произошел в Екатеринбурге в 2004 году. Мужчина по фамилии Козлов через суд потребовал от бывшей вернуть все его подарки. Список включал в себя:

– часы кварцевые настенные,

– зеркало настенное фигурное,

– сумку хозяйственную,

– коробку конфет «Птичье молоко»,

– цветы азалии (два горшка),

– кружку с ее именем,

– шоколадку 100 г с орехами,

– 3 кг бананов желтых,

– 300 г печенья «Сладкоежка»,

– большое красное яблоко,

– 4 желтых яблока,

– значок вуза в виде ромбика,

– градусник «Рыбка»,

– две почтовые открытки,

– 7 желтых полуботинок.

Суд отказал господину Козлову в удовлетворении иска на том основании, что его возлюбленная «ничего ему не обещала». Сама ответчица заявила, что, например, еду она вернуть не имеет возможности, так как давно ее съела. Потерпевший с решением суда не согласился и объявил, что будет обращаться в Верховный или Европейский суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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