В Екатеринбурге закрываются на ремонт два популярных офиса МФЦ

В Екатеринбурге закрывается офис МФЦ в торговом центре «Антей» на Малышева, 53. Отделение центра «Мои документы» работает до 31 декабря, а затем в помещении начнется ремонт – его сроки не уточняются.

С 8 декабря не работает еще один популярный офис МФЦ на ул. 8 Марта, 13 – напротив администрации Екатеринбурга. Как сообщили «Новому Дню» в областном vногофункциональном центре, по контракту ремонт в помещении продлится 150 дней. Это значит, что офис откроется вновь не ранее окончания майских праздников.

Для екатеринбуржцев будут доступны еще десять офисов МФЦ по следующим адресам:

– ул. Металлургов, д. 87 (ТЦ «Мега»);

– ул. Готвальда, д. 6/4;

– ул. Громова, д. 145 (областной рынок на Громова);

– ул. Учителей, д. 2Б;

– ул. Рощинская, д. 21;

– дублер Сибирского тракта, стр. 2 (ТРК «Комсомолл»);

– ул. Победы, д. 14а (ТЦ «Victory Mall»);

– ул. Героев России, д. 2 (ТДЦ «Свердловск»);

– пр. Академика Сахарова, д. 45;

– пр. Космонавтов, д. 108Д (ТЦ «Veer Mall).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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