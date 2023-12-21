Ученые объяснили, зачем на Урале нужно выращивать коноплю

Уральские ученые рекомендовали выращивать в Свердловской области коноплю, потому что она поглощает углерод в 3-5 раз лучше, чем хвойные растения. Кроме того, она неприхотлива, нетребовательна к климату и почве, быстро растет и является потенциальным сырьем для множества изделий.

К таким выводам пришли ученые из Уральского федерального и Уральского государственного аграрного университетов после ряда экспериментов. Летом пять сортов технической конопли (не содержит наркотических веществ) высадили на карбоновой ферме. И к октябрю высота растений достигла пяти метров, они дошли до фазы цветения. Способность конопли поглощать углекислый газ из атмосферы изучали с помощью инфракрасного газоанализатора. Первые результаты обработки данных показали: техническая конопля очень хорошо запасает углекислый газ и углерод в биомассе.

«Листья конопли обладают высокой скоростью фотосинтеза – выше, чем многие сельскохозяйственные культуры – до 70-80 микромолей СО 2 на 1 м2 листовой поверхности в секунду, что в 3-5 раз выше, чем хвойные древесные растения. Это более 100 литров чистого СО 2 , поглощенного за вегетационный сезон 1 м2 листьев. При этом на 1 м2 почвы могут произрастать растения технической конопли, которые в сумме в середине сезона сформируют листовую поверхность более 2-3 м2», – поясняет заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Кроме того, по мнению специалистов, конопля подходит для выращивания на Урале, поскольку она легко адаптируется к климату и почве, быстро растет, дает хорошую биомассу и эффективно запасает углерод. А еще из нее делают разные товары: волокно, канаты, веревки, ДСП, экопосуду и многое другое.

Исследования технической конопли ученые планируют продолжать. В следующем году растение высадят весной, чтобы сравнить с другими высокостебельными культурами: кукурузой, подсолнечником, масличным льном.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube