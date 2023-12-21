В Екатеринбурге охранник ночного клуба украл смартфон посетителя и снял деньги

В Екатеринбурге полиция задержала охранника ночного клуба, подозреваемого в краже денег с банковского счета посетителя.

Потерпевшим оказался 25-летний мужчина. Около 4 часов утра он вышел из заведения и только на улице вспомнил, что оставил свой смартфон на столике. Когда он вернулся, мобильника стоимостью 25 тысяч рублей уже не было. Клиент сообщил о пропаже устройства персоналу, но его заверили, что никто им не передавал потерянный смартфон. Тогда мужчина просто заблокировал все свои банковские счета. Пропажу денег он обнаружил только в 23:00 того же дня – с его дебетового счета кто-то перевел 110 тысяч рублей. После этого молодой человек обратился в отдел полиции № 11.

Правоохранители нашли подозреваемого через несколько дней – им оказался ранее несудимый 30-летний охранник ночного клуба. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, на опросе мужчина признался, что нашел чужой смартфон с банковской картой и через банкомат снял деньги. После задержания он возместил материальный ущерб потерпевшему. Теперь в отношении охранника возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». До решения суда фигурант находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube