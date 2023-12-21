Штырков возглавит команду на Играх Будущего в Казани

Известный уральский спортсмен, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего», который пройдет в 2024 году в Казани.

Иван будет готовить одну из восьми команд, в составе которой четыре спортсмена из Академии единоборств РМК – Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и Любовь Сальникова. Бойцам предстоят не только реальные поединки в октагоне, но и виртуальные схватки в игре Mortal Combat.

«Подготовиться к такому турниру – это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет в компьютерные игры, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», – рассказал Иван Штырков.

Кроме фиджитал-единоборств, Игры Будущего включают в себя еще 15 гибридных дисциплин. Планируется, что турнир посетит президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов: «Игры будущего – большой проект. Туда мы пригласили президента страны, ожидается его участие в церемонии открытия».

Для справки. Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал (physical+digital), объединяющий классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2 тысяч спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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