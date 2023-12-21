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Четверг, 21 декабря 2023, 16:01 мск

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Зеленую Рощу заполонили вороны – теперь они не боятся людей (ВИДЕО)

Парк Зеленая Роща, который давно облюбовали вороны, становится еще более жутким по вечерам. Теперь пернатые, которые слетаются по вечерам сюда со всех окрестностей, располагаются не на деревьях, а прямо на тротуарах, дорожках, газонах.

Вороны в Зеленой Роще

«Раньше было жутко ходить вечером по Зеленой Роще, потому что вороны просто громко каркали, добавляло страху то, что по парку развешаны звуковые отпугиватели птиц – они вообще кричат так, будто у тебя над головой птеродактили кружат, и естественно, никаких ворон они не отпугивают. Теперь к этой звуковой дорожке добавились сидящие на газонах парка вороны, причем их очень много, они совершенно не боятся людей, только разве что собак», – рассказала «Новому Дню» жительница Ленинского района Екатерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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