21 декабря в Екатеринбурге стал самым теплым за 143 года

В Екатеринбурге установлен очередной температурный рекорд за год: вчера среднесуточная температура была почти на 14 градусов выше нормы, и 21 декабря стал самым теплым за 143 года.

«Дневной максимум в Екатеринбурге составил +2,1 °C, среднесуточная температура: +0,8 (+13,7 к норме) – самый теплый день 21 декабря как минимум за 143 года», – пишет в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Самые высокие температуры в ночь на 22 декабря были зафиксированы в Сысерти и Камышлове (+4,7 градуса), в Ирбите (+4,6), Артемовском и Тугулыме (+4,5). В Екатеринбурге ночью было +4 °C.

Тепло останется до сегодняшнего вечера. Похолодание придет с юго-востока, именно оттуда по периферии антициклона на территорию Свердловской области распространится воздух, выхоложенный в приземном слое атмосферы. Окончание оттепели на севере области прогнозируется рано утром 23 декабря.

Завтра в Екатеринбурге днем будет -2, ночью -3...-4 °C. В воскресенье – днем -3, ночью до -5°.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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