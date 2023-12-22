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Пятница, 22 декабря 2023, 08:44 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге на улице Белинского насмерть сбили 78-летнюю бабушку (ФОТО)

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня утром на улице Белинского иномарка сбила 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по зебре. Старушка скончалась на месте, до приезда медиков.

«ДТП произошло рядом с домом № 78 на улице Белинского. По предварительной информации, водитель автомобиля допустил наезд на женщину 78 лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. В результате женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия выясняются.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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