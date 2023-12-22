С начала года 600 детей в Свердловской области привлекли к уголовной ответственности

За 9 месяцев этого года в Свердловской области несовершеннолетние совершили 2000 преступлений, 600 человек привлечены к уголовной ответственности.
По данным детского омбудсмена Игоря Морокова, детская преступность в этом году снизилась: за аналогичный период 2022 года было 2600 преступлений и 800 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности.
Наблюдается и снижение числа преступлений в отношении детей, а том числе половой направленности. Одна из причин в том – что все субъекты системы, по мнению Морокова, стали более четко функционировать.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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