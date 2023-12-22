Переносчики болезней или эстетический объект – орнитолог рассказал о городских утках

На водоемах Екатеринбурга остается зимовать один вид уток – кряква – который может быть подвержен заражению грибковыми, паразитическими и вирусными заболеваниями. Об этом «Новому Дню» рассказал Сергей Грачёв, старший инженер лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН.

Орнитолог отметил, что без непосредственного контакта человека с особями птица не представляет для нас никакой опасности. Однако рискам могут быть подвержены домашние утки на свободном выпасе, которые могут заразиться при контакте с дикими особями.

По словам Грачева, в уральской столице популяция зимующей кряквы с каждый годом растет. На данный момент она составляет около 2000 уток. «Может происходить регуляция за счет охоты на особей, которые в весенне-летный период гнездятся в окрестностях города, но уровень контроля численности незначительный, так как в сезон охоты в этих же местообитаниях находятся и мигрирующие утки», – заметил орнитолог.

Грачев также сообщил, что жители Екатеринбурга пока не столкнулись с какими-либо ощутимыми проблемами пребывания уток в городе в зимний период. Кряква препятствует зацветанию и зарастанию водоемов и снижает численность комаров, питаясь их личинками, развивающимися в воде. «Кряква, как и любая другая синантропная птица, представляет собой важный объект эстетического орнитопользования – наблюдение за птицами способствует эстетическому наслаждению и психологической разгрузке населения», – добавил орнитолог.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube