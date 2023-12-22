После оттепели Урал завалит снегом

Уральские синоптики предупредили о гололеде на дорогах в ближайшие дни. Уже завтра температура воздуха понизится на 3-5°, ожидается слабый мороз. В начале следующей недели ночью будет -3°…-8°, днем от -5°до 0°.

«К западным границам России завтра приблизится атлантический циклон, который, пройдя Европейскую территорию страны, 25-26 декабря определит погоду Урала. Ожидается снегопад», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Напомним, накануне в Екатеринбурге был установлен очередной температурный рекорд – 21 декабря стало самым теплым за 143 года. Теплее всего в этот день было в Камышлове, где воздух прогрелся до +3,6°. В горной зоне северной части Свердловской области (Качканар, Кытлым) метеорологи фиксировали сильный ветер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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