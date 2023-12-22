российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 декабря 2023, 13:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Предновогодний Екатеринбург превратился в Грязьбург (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург после двухдневной оттепели превратился в Грязьбург. Кучи снега, которые до этого коммунальщики складировали на обочинах дорог и на тротуарах, стали грязным месивом. При этом коммунальной техники в центре города не видно.

Отметим, что через 10 дней наступит Новый год. Ранее глава Екатеринбурга объявлял конкурс на лучшее украшение города к празднику.

Предновогодний Екатеринбург

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Россия,