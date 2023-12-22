Предновогодний Екатеринбург превратился в Грязьбург (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург после двухдневной оттепели превратился в Грязьбург. Кучи снега, которые до этого коммунальщики складировали на обочинах дорог и на тротуарах, стали грязным месивом. При этом коммунальной техники в центре города не видно.
Отметим, что через 10 дней наступит Новый год. Ранее глава Екатеринбурга объявлял конкурс на лучшее украшение города к празднику.
Предновогодний Екатеринбург
Екатеринбург, Елена Сычева
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