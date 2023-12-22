В УрО РАН рассказали, чем стоит кормить городских уток

Во время прогулок в новогодние каникулы екатеринбуржцы смогут увидеть на незамерзающих водоемах зимующую крякву и их, конечно, захочется покормить. Что стоит давать уткам, а какая пища для них опасна, рассказали в Институте экологии растений и животных УрО РАН.

По словам Сергея Грачёва, старшего инженера лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных, незамерзающие городские водоемы предоставляют птицам возможность для питания. «Кряквы фильтруют через клюв воду и отцеживают через роговые пластины мелких беспозвоночных и растительную пищу. Однако в условиях низких температур продуктивность зоо- и фитопланктона значительно снижается, поэтому в зимний период необходимо уток подкармливать», – отметил орнитолог.

Грачев порекомендовал использовать для подкормки кряквы различные крупы (овес, пшеницу, ячмень, кукурузу, которые можно предварительно немного отварить), дробленый горох, нежирный творог, отварные овощи, которые нужно мелко накрошить или натереть на терке, распаренный комбикорм для птицы. Для подкормки не подойдут хлебобулочные изделия, поскольку у кряквы может возникнуть закупорка желудка.

Грачев добавил, что уткам зимой страшней не холод, а голод: у них хорошо развит подкожный жировой слой, который защищает от холода, а если птица достаточно сыта, то никакие морозы ей не страшны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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